Общество 10 августа 2023, 11:15 Психолог Ольга Елисеева сообщила, что разочарование отпуском чаще всего связано с избыточными ожиданиями

Читать 360tv в

Разочарование проведенным отпуском чаще всего связано с повышенными ожиданиями. Об этом изданию «Мир 24» сообщила практикующий психолог Ольга Елисеева.

По словам специалиста, единственно верный способ справиться с этим чувством — радоваться жизни здесь и сейчас. Психолог порекомендовала учиться отдыхать и во время рабочих будней, например, ходить на прогулки, выбираться в кино или театр.

Реклама

«Если не знаете, что подойдет именно вам, пробуйте все подряд и ищите то, что вас наполнит, где вы почувствуете прилив сил», — добавила Елисеева.

Ранее аналитики «Группы Ренессанс Страхование» и Ozon Travel в результате исследования выяснили, что более 40% россиян не смогли полноценно отдохнуть в отпуске этим летом.