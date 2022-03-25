Психолог Олег Сурков рассказал, что нельзя говорить человеку с депрессией

Некоторые фразы, сказанные близким человеком, могут усугубить состояние человека, находящегося в депрессии. Психолог, специалист по паническим атакам и тревожно-фобическим расстройствам Олег Сурков рассказал Lenta.ru, чего нельзя говорить близкому, страдающему ментальным расстройством.

Человек в депрессии не может просто взять в себя в руки и «перестать грустить» по щелчку пальцев, поэтому не нужно ему этого советовать.

«Родственникам лучше избежать таких рекомендаций, которые только ухудшают ситуацию, типа „взбодрись“, „прекрати ныть“, „что ты лежишь, давай вставай“. Такие рекомендации только показывают человеку, который испытывает депрессию, что его не понимают, и депрессия его становится еще сильнее», — сказал Сурков.

При этом он добавил, что не стоит идти на поводу у депрессивного человека и позволять ему перекладывать на себя все дела, которые он должен делать сам — если близкие будут «жить за него», они сделают себя соучастниками проблемы.