Общество 28 ноября 2023, 17:29 Психолог Обухова назвала страх отношений причиной одиночества людей

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Страх отношений и прошлый негативный опыт очень часто приводят человека к одиночеству,которое негативно влияет на самочувствие. Об этом сообщила кандидат психологических наук Ирина Обухова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, негативное эмоциональное состояние отражается на физическом здоровье, в то время как любая коммуникация, так или иначе, делает человека живым.

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Также частой причиной одиночества становится нежелание идти на компромиссы и под кого-то подстраиваться, добавила психолог.