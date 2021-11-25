Психолог объяснила, зачем учителям и родителям мониторить соцсети ребенка

Мониторинг родителями и школой страниц ребенка в соцсетях позволяет вовремя заметить у него депрессию или другие психологические проблемы. Об этом Pravda.Ru рассказала детский психолог Наталья Наумова.

«Мониторить, в целом, соцсети, которые в открытом доступе, для школы это было бы хорошо. Потому что все-таки классный руководитель видит, какой ребенок находится в грустном настроении, нервничает, ребенка не принимает коллектив. Это повод посмотреть, что происходит, чем интересуется ученик и своевременно оказать помощь, своевременно отправить детского психолога. Здесь ничего страшного нет, потому что никто не отнимает у ребенка телефон, не лезет в его личную переписку», — сказала психолог.

Она подчеркнула, что нарушать границы ребенка, читая его личную переписку или другую информацию, которую он сам пожелал скрыть от посторонних, не имеют права ни родители, ни учителя. Речь идет только о той информации, которую подросток сам публикует в соцсетях в открытом доступе.