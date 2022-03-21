Психолог объяснила рост спроса на презервативы в РФ

Психолог Алиса Метелина обсудила с порталом Pravda.Ru сообщение о том, что в России резко увеличился спрос на средства контрацепции.

ИА Nation News отметило слова специалиста о том, что вырос не только спрос на товары контрацепции, но еще и на успокоительное, поскольку секс снимает психологическое напряжение.

«И таким образом сейчас ситуация неизвестности, неопределенности, когда все постоянно меняется, мы понимаем, что-то, как мы можем сделать, как мы можем снять напряжение, это с помощью алкоголя (доступные способы), с помощью каких-то успокоительных, и, соответственно, с помощью секса», — заметила психолог.