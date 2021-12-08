Психолог объяснила, почему в декабре особенно не хочется идти на работу

Сотрудники сервиса по поиску вакансий выяснили, что в декабре у 43% россиян падает работоспособность, а также увеличивается нежелание ходить на работу. О том, почему так происходит, рассказала психолог Инна Маханькова, написала «Общественная служба новостей».

По словам эксперта, такая статистика может быть связана с перегрузом рабочих задач в последний месяц года. С наступлением декабря у многих россиян начинается «новогодняя истерия». Во время приготовления к праздникам им необходимо не только успеть завершить рабочие дела, но и решить дела по дому.

«Вообще зима — это время, когда природа накрывается пушистым, снежным одеялом и отдыхает. Наша природа внутренняя, наше тело и наша физиология тоже хочет накрыться одеялком и спать, отдыхать. Поэтому сам декабрь — это про отдых. И если взять нашу историю, то люди ничего глобального никогда не делали в декабре. Но в нашем социальном мире декабрь становится месяцем, когда нужно сдавать отчеты, экзамены, составлять планы на следующий год», — сообщила психолог.

Она добавила, что в зимний период человеку, живущему в средней полосе России, а также на севере, не хватает солнечной энергии. Это условие напрямую сказывается на работоспособности. При этом каждый взрослый в декабре хочет побыть ребенком и вместо работы получить подарки и отдых.