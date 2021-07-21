Психолог объяснила, почему россияне стали чаще разводиться

Статистика показывает, что за последний год россияне стали чаще расторгать браки — развелось наибольшее число пар за семь лет. Семейный психолог Наталья Панфилова объяснила ИА НСН, что это связано с пандемией коронавируса.

С января по май 2021 года количество разводов выросло на 44% по сравнению с прошлым годом. Это произошло во всех регионах, однако наибольший рост количества разводов наблюдается в Ингушетии (их стало больше в 3,5 раза), Чечне (в 2,7 раза), Дагестане (в 2,1 раза), Карачаево-Черкесии (в 2 раза) и Северной Осетии (в 2 раза).

По словам психолога, участившееся количество разводов связано с пандемией — многие пары не смогли организовать быт во время локдауна. Они не привыкли к тому, что дети все время находятся дома, кроме того, многие потеряли работу, что вызвало финансовые трудности и неуверенность в завтрашнем дне.

Панфилова также объяснила, почему так сильно увеличилось количество разводов на Кавказе — семьям с традиционным укладом сложнее адаптироваться к внезапной смене обстановки.

«Это связано с традиционным распределением обязанностей. Если есть предписания, как себя вести, то традиционная семья более устойчивая, если приходит что-то такое, с чем традиция не сталкивалась, получается то, что получается. Мужчины в таких историях медленно перестраиваются, им проще пойти на войну, разбить врага, принять какое-то стратегическое решение, чем организовывать и перестраивать быт. По семье, конечно, очень сильно бьет неуверенность в завтрашнем дне», — заключила психолог.