Психолог объяснила, почему некоторые люди боятся детей с особенностями развития

Детский психолог Екатерина Бурмистрова объяснила, почему некоторые взрослые люди боятся детей с особенностями развития. Причина кроется в ксенофобии и недостатке образования. Об этом написала Pravda.Ru.

Недавно в соцсетях вызвал резонанс ролик, на котором женщина пытается выгнать с детской площадки детей-аутистов, аргументируя это тем, что они якобы могут быть опасны и ее дети их боятся.

По словам психолога, такой страх некоторых людей вызван ксенофобией — неприязнью к тем, кто чем-либо отличается.

«И ребенок с особенностями, и ребенок-инвалид, и взрослый-инвалид запускают на автомате этот страх. Мы его не контролируем, мы только на уровне культурных установок, личного отношения можем его остановить», — сказала психолог.

Человек с особенностями развития может вести себя не так, как обычно ведут себя люди, однако это не значит, что он представляет опасность.

Чтобы искоренить ксенофобию, нужно с раннего возраста учить детей тому, что все люди разные и это нормально. Причем объяснить это ребенку нужно еще до того, как он впервые столкнется с необычными, на его взгляд, людьми.

«[Нужно объяснить ребенку] что есть белокожие, темнокожие, есть здоровые, а есть детки с особенностями, которым просто не повезло. Они родились с какой-то проблемой: кто-то не может говорить, кто-то не может ходить, кому-то не хватает слов, поэтому он кричит и размахивает руками», — заключила специалист.