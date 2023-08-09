Общество 09 августа 2023, 16:22 Психолог объяснила метод работы телефонных мошенников Психолог Девятка: телефонные мошенники пытаются завоевать доверие жертвы

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Психолог Анна Девятка в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, что главным пунктом телефонных мошенников является получение доверия от своей жертвы.

Злоумышленники заранее собирают необходимую им информацию о зарплате, деньгах на счетах и семейном положении, а затем садятся за обзвоны. Чаще всего им удается обмануть категорию тревожных людей.

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«Когда мошенники звонят со словами „ваши деньги находятся в опасности“, люди сразу же включаются в контакт. Это сигнал для мошенников, что есть деньги», — добавила психолог.

Мошенники умеют находить тех, кто устал от жизненных проблем, кто расстроен и тревожен, заключила Девятка.