Психолог объяснил, какой подарок нельзя дарить мужчине на 14 февраля

Специалист посоветовала уделять особое внимание эмоциональной составляющей презента. Не стоит вручать возлюбленному вещи, в которых нет души. Например, сертификаты являются не лучшей задумкой. По словам Бедовой, подарок должен включать в себя несколько составляющих.

«Одно — это то, что вы видите — утилитарное или эстетическое, а второе — это отношение человека, которое зашифровано в этом подарке. Поэтому, если вы дарите безличный подарок, то в нем нет вас», — подчеркнула Бедова.

Если подарить стандартный набор из магазина, впечатлений от него будет мало. Важно хорошо изучить предпочтения и интересы своего избранника. Необходимо вспомнить об увлечениях и хобби, которые вызывают у человека больше всего эмоций. Подарок, напоминающий мужчине о любимом занятии, точно его порадует и запомнится на долгие годы.