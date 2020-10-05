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    05 октября 2020, 20:47

    Психолог объяснила, как вести себя с агрессивными ипохондриками

    Артур Блянихов

    Семейный психолог Наталья Наумова разъяснила ИА Nation News, что с агрессивными ипохондриками нужно общаться спокойно и не реагировать на их агрессию.

    По словам специалиста, человек, действующий агрессивно, ждет агрессии в ответ.

    «Если вы в этот момент спокойно скажите: „Извините“ или „Спасибо за помощь“ или объясните, что просто поперхнулись, и не болеете, тогда человек не будет переживать за свое здоровье, и ему станет стыдно за свои слова», — рассказала собеседница информагентства.

    Она добавила, что такие люди охотятся за яркой эмоцией и ждут от вас реакции. В случае если ее нет, они понимают, что общаться с вами дальше смысла нет.

    Новости SMI.FM