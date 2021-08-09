Психолог объяснила, как побороть синдромом упущенной выгоды

Врач-психотерапевт, бизнес-психолог Яна Якупова рассказала, что подразумевается под синдромом упущенной выгоды и как с ним можно бороться. Полное интервью со специалистом опубликовало РИА ФАН.

По словам Якуповой, таким синдромом называют сильный страх пропустить что-то важное. Свою роль в его массовое распространение внесла пандемия коронавируса. Люди стали меньше общаться вживую и все больше погружаться в социальные сети. Видя красивую фотографию собеседника возникает внутреннее напряжение, что у всех вокруг все хорошо. Вместо того, чтобы закрыть мессенджер и погрузиться в собственные чувства и желания, человек продолжает смотреть ленту, упуская свои реальные возможности.

Психолог заметила, что пандемия не только перевела мир в онлайн-общение, но активировала страх смерти. Люди, наблюдая каждый день за статистикой умерших, начинают все больше задумываться о том, сколько им осталось жить. Они сожалеют, что многое так и не успели сделать.

Синдром упущенной выгоды негативно влияет на здоровье, вызывая тревогу, раздражительность, плохое настроение, чувство обиды. Из-за него падает самооценка и начинается депрессия. Плохое ментальное состояние может привести к развитию различных заболеваний, к снижению иммунитета, к разладу в семье и снижению качества работы.

Психолог порекомендовала заменить то, что не нравится в жизни, на то, что будет доставлять удовольствие. Это поможет понять свои чувства и желания, сконцентрироваться на успехах, и тогда страх упустить что-то важное будет минимален.