Психолог объяснила девушкам, как действовать при нежелательном внимании мужчин на улице
Психолог Надежда Фадеева дала совет, как вести себя девушкам, когда незнакомцы свистят или делают неподобающие комплименты на улицах. Об этом сообщило РИА ФАН.
Она уточнила, что такие случаи бывают часто и некоторыми воспринимаются как что-то обыденное. Мужчины даже не задумываются, что могут напугать девушку или обидеть.
Фадеева отметила, что в случае если на улице темно, безлюдно, а мужчина может представлять опасность, следует как модно скорее скрыться.
«Если вы начнете паниковать, смущаться или проявлять неадекватную агрессию в ответ, то это может быть воспринято как сигнал о нападении. Поэтому важно, чтобы вы были уверены в себе, собраны и спокойны», — подчеркнула она.