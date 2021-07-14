Психолог объяснил женщинам, как реагировать на мужскую измену

Психолог, сексолог Александра Миллер рассказала для РИА ФАН, как женщинам нужно реагировать на мужские измены. По ее мнению, за проступок мужчины должны расплачиваться деньгами.

Психолог отметила, что даже если женщине никогда не изменяли, ей следует работать над своей самооценкой, чтобы внезапно такая ситуация не смогла ее сломить, написало ИА Nation News. Также специалист подчеркнула, что в случае измены необходимо честно обсудить все с партнером и разобраться в причинах.

«Я всегда предлагаю выяснить ситуацию, почему это произошло. Не так, что пришли домой, легли на кровать и давай выяснять. Конечно, это не такая история. Нужно выяснить один на один, не унижая себя. Женщина на стороне зачастую не виновата. Она не может затащить чьего-то мужа в постель, если он сам этого не захочет», — сказала Миллер.

Она отметила, что не стоит после измены делать вид, что ничего не произошло. Напротив — мужчина должен расплатиться за свой проступок. И, по мнению психолога, расплатиться именно деньгами.

«Он должен понимать, что если пойдет налево, то в результате это принесет ему большие финансовые потери, соизмеримые с его заработком. Если это среднестатистический работник офиса, то здесь, к примеру, можно говорить о шубе или какой-то поездке в хорошее место. Если это человек, например владелец нефтяного завода, то здесь должно быть нечто более ценное», — заявила специалист.

Смысл посыла Миллер — дать понять человеку, что измена ведет за собой серьезные последствия.