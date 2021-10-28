Психолог объяснил, зачем мужчины предлагают делить счет на первом свидании

Психолог Андрей Зберовский поделился с РИА ФАН своими размышлениями о финансовой составляющей отношений. Он рассказал, почему мужчины часто предлагают делить счет на первом свидании и кто должен тратить больше на самом деле.

Он рассказал, что мужчины часто предлагают разделить счет на первой встрече, чтобы убедиться в том, что девушка не меркантильна.

«Мужчина, с моей точки зрения, должен обеспечивать девушку и демонстрировать это в отношениях. Другое дело, что принцип „пополам“, который обычно не свойственен российскому мужчине, стал своеобразной защитной реакцией на рост повышенных женских запросов и потребительского отношения к партнеру. Когда девушка не определилась, будет она общаться с парнем или нет, но сходу начинает выдвигать какие-то требования относительно подарков — это настоящее потребительство», — пояснил Зберовский.

Но в дальнейшем, по мнению психолога, мужчина должен «вкладываться» в девушку. Это подготовка к будущему рождению ребенка, когда женщина не сможет работать, а также удобное решение на случай, если девушка зарабатывает меньше мужчины.

«Если позиция „пополам“ является для мужчины принципиальной, то обычно отношения не получаются. Для женщин такая модель — обидная. Вообще все проблемы такого принципа распределения расходов кроются в том, что уровень доходов в паре, как правило, разный. Когда женщина зарабатывает меньше мужчины, то при дележке трат пополам она просто не вытягивает уровень своего парня. А если она зарабатывает больше партнера, то в уязвимом положении уже окажется мужчина и тот же совместный отдых становится уже невозможным», — заключил психолог.