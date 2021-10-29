Психолог объяснил влияние сериала «Игра в кальмара» на детей

Психолог Юрий Ефимов рассказал, что южнокорейский сериал «Игра в кальмара» может повлиять на психику ребенка, если у него не сформированы основные моральные ценности. Об этом специалист заявил в эфире «Радио 1».

Ефимов объяснил, что каждый ребенок индивидуален, и реакция на события в сериале может быть самая разная. Она зависит от уровня воспитания, темперамента, восприимчивости и множества других факторов, написало ИА Nation News.

«Конечно, это влияет на детей, но дети же разные. На разные возрастные группы по-разному влияет. Если у человека не сформированы ценностные ориентиры — ни в семье он их не получил, ни в школе, ни в садике, то, естественно, он может получить их из телевизора или из сериала», — сообщил психолог.

Ефимов отметил, что многие подростки способны отличить хорошие поступки от плохих благодаря своему раннему развитию, а другим этого не удается сделать даже в 25-летнем возрасте. Однозначной оценки сериала пока дать нельзя, поскольку эксперты должны решать, какой сериал стоит показывать той или иной возрастной группе, заключил психолог.