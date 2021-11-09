Психолог объяснил веру россиян в уговоры мошенников

Россияне часто ведутся на уловки телефонных мошенников из-за недостаточного информирования по этой проблеме. Об этом «Газете.ru» рассказал психолог Андрей Зберовский.

Людям не напоминают регулярно о подобных схемах мошенничества, поэтому со временем знания об этом забываются. Именно тогда человек может попасться на уловку, считает психолог.

«Либо это происходит, когда человек в эмоционально-напряженном состоянии. В основном на уловки попадаются люди старше 50 лет — эта категория людей более доверчивая, наивная, с невысоким доходом, которая привыкла доверять банкам или другим госструктурам. На советском подсознании они считают, что их не могут обмануть — это историческая специфика», — заключил Зберовский.