Психолог объяснил, в каком случае женщине нельзя самой покупать букет к 8 марта

Психолог Анна Хныкина объяснила, в каком случае женщине нельзя самой себе покупать букет к 8 марта. Эксперт уверена, что привлечение внимания фотографией цветов в соцсетях лишь сильнее опечалит девушку, написал портал «Ридус».

«Если она (женщина — прим. ред.) решила сама себя обмануть и купила букет, чтобы выложить фото в Instagram, чтобы возникла иллюзия, будто ей их кто-то подарил, то когда потом она выпьет пару бокалов вина, то будет плакать, потому что для нее самой вылезет эта правда», — подчеркнула специалист.

Как считает Хныкина в этом вопросе многое зависит от зрелости представительницы слабого пола. Более взрослые женщины подходят к вопросу практичнее. Они могут искренне постараться для себя не ради чужих оценок. Психолог заметила, что нет ничего плохого в том, чтобы устроить себе праздник самостоятельно.

Если купить букет и подарки себе от любви к жизни, то они будут приносить счастье. Покупая что-то из чувства обиды, девушка заставит себя печалиться.