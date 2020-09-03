Психолог объяснил, в каких случаях дежавю является проявлением интуиции

Отмечается, что déjà vu в переводе с французского означает «уже видел». Человек может столкнуться с чем-то новым, но у него возникает чувство, что он уже видел это в прошлом. Помимо прочего, некоторые при встрече с незнакомыми людьми думают, что уже общались с ними. По словам специалиста, в такие моменты мозг связывает картинку с чем-то похожим из воспоминаний.

«Есть такое понятие, как синхрония сознания, когда какие-то переживания, которые имели место в прошлом, как бы синхронизируются с настоящим. Есть что-то похожее по настроению или внешним картинкам, и мозг это опознает как некое воспоминание», — уточнил Ключников.

Также он привел в пример ситуацию, когда человек испытывает эмоциональное потрясение, и из глубин сознания поднимаются образы и воспоминания, которые кажутся похожими на настоящее мгновение.

Как считает эксперт, в такие моменты может возникнуть ощущение, в виде положительных чувств либо неприятных. Ориентируясь на них становится понятно, как поступать в той или иной ситуации. Таким образом интуиция помогает человеку сделать правильный выбор.