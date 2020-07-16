Психолог объяснил, в чем главное различие между флиртом и харассментом

«Если вам неприятны слова, действия, прикосновения, оскорбления в ваш адрес, если вы хотите это прекратить и избавиться от этого, то скорее всего это именно харассмент», — пояснила Никольская.

Эксперт рассказала, что харассмент не обязательно является навязчивым вниманием к чужому телу. Так может называться эмоциональное насилие над человеком. Например, буллинг в социальных сетях, пишет сайт Ura.ru.

Она отметила, что с домогательствами на работе сталкивались около 75% женщин и 20% мужчин. По ее словам, это указывает на то, что из 10 женщин подобное отношение терпят около восьми. Специалист подчеркнула, что харассмент нередко приводит к проблемам с чувством собственного достоинства, у человека падает самооценка. Такой опыт может обернуться депрессией и даже суицидом.