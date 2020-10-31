Психолог объяснил посттравматический синдром COVID-19

Психическое состояние переживших COVID-19 в тяжелой форме действительно можно сравнить с тем, что творится в голове у участников боевых действий. Воевавшие слышат в каждом резком звуке выстрел или взрыв, а переболевшие COVID-19 испытывают постоянный страх повторения событий, которые могут привести к гибели.

«[Психологическая] травма произошла, и дальше человек начинает бояться повторения событий, которые являются для него сильным стрессом», — рассказал «360» психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Собеседник подчеркнул, что он работает с клиентами, которые перенесли болезнь. Их самый большой страх — заразиться повторно и не избежать плохого исхода. Как только эпидемическая ситуация приходит в норму, их переживания и тревожность снижаются. Но так происходит не у всех.

«Есть определенный уровень тревожности у человека, и когда он переходит в некую обостренную стадию, человек начинает тревожно реагировать на совершенно обычные для нас для всех вещи. Например, поехать на работу — а вдруг он будет плохо себя чувствовать? Подумал лечь спать — а вдруг я не смогу заснуть? Подумал выйти на улицу — а вдруг заражусь чем-нибудь?» — сказал собеседник «360».

По его словам, избавиться от этого расстройства можно простыми вещами: наладить режим питания и сна, больше отдыхать, завязать с вредными привычками, освоить дыхательную гимнастику, исключить по возможности тревожные ситуации.

Ранее руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ имени Бехтерева Татьяна Караваева рассказала, что переболевшие COVID-19 могут впасть в депрессию из-за пережитого страха за родных и изменения привычного уклада жизни. Проблемы с психикой могут дать о себе знать и через несколько месяцев после выздоровления.