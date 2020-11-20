Психолог объяснил популярность елочных игрушек в виде коронавируса

По ее словам, некоторые их покупают, потому что очень скептически относятся к новостям про вирус и не особо боятся его. Есть и те, кто старается себя в этом убедить, но на самом деле очень беспокоится и подавляет тревогу. В их случае такая игрушка добавляет им уверенности.

«Елочные украшения в виде коронавируса также активно приобретают россияне, которые желают выделиться и получить признание окружающих, а также те, кто хочет оставить у себя раритет с периода пандемии», — рассказала Якупова.

Психолог добавила, что кроме того, у россиян популярны игрушки в виде Деда Мороза в медицинской маске. Она пояснила, что такой выбор делают те, кто хочет добавить немного юмора в свою жизнь.

Якупова также посоветовала не приобретать такие игрушки людям с повышенной тревожностью, так как они будут постоянно напоминать им про коронавирус и лишь усилят страхи.