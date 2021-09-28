Психолог объяснил, полезно ли отдавать детей на всевозможные кружки и секции

Педагог-психолог Евгения Мартынова рассказала, стоит отправлять совсем маленьких детей на всевозможные кружки и секции. По ее словам, родители боятся упустить время, когда их ребенок мог бы обучиться чему-то полезному, однако такая загруженность не всегда идет на пользу. Об этом рассказала «Волгоградская правда».

Мартынова отметила, что многими родителями движет страх из-за того, что в последнее время растет количество детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития и с аутизмом. Однако до четырех лет ребенку, в первую очередь, нужны мама и папа, ощущение безопасности и та развивающая среда, которую родители могут создать, написало РИА ФАН.

По словам специалиста, в самом раннем возрасте малышу подойдут занятия, которые полезны для развития мелкой моторики и координации. Например, ритмика, лепка из пластилина, рисование или любое другое творческое направление. На танцы, спорт и шахматы лучше всего отправлять детей после пяти-шести лет.

Большая нагрузка на малышей в раннем возрасте может привести к капризам и даже болезням. Ребенок должен по максимуму чувствовать себя комфортно, заключила специалист.