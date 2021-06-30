Психолог объяснил, почему женщины все чаще не хотят выходить замуж

Современные женщины все чаще задумываются об образовании, карьере и самореализации, а замужество и семью видят уже второстепенной целью. Психолог Алена Леонова рассказала, с чем связаны такие изменения. Об этом написала Pravda.Ru.

Сейчас у женщин гораздо больше возможностей, чем было даже 50 лет назад. Еще в прошлом веке в обществе считалось, что главное предназначение женщин — быть женой и матерью, сейчас это установка устарела и меняется на новые.

«Если прежде считалось, что удел женщины — это семья и дети, работа была просто чем-то само собой разумеющимся, а о карьере речи не шло, то сейчас женщины так же, как и мужчины, стремятся сделать карьеру, достигнуть успехов в своей деятельности, меняют работу, ищут себя — на это все нужно больше времени», — сказала специалист.

Однако есть и обратная сторона медали — зачастую женщины взращивают в себе самостоятельность и полностью берут ответственность за все на себя из-за страха довериться другим людям.

«Гипотетическая женщина попробовала кому-то довериться, делегировать свои обязанности, передоверить дела, поняла, что ничего не получилось, что она понадеялась напрасно или ей и вовсе отказали. Либо у нее в семье была история про то, что, например, мама все взяла на себя, да, а папа не занимался, например, вообще никак совместным бытом и воспитанием детей. И появляется установка: надеяться можно только на себя», — пояснила Леонова.

Она отметила, что опираться только на себя — это правильно, но и учиться доверять другим тоже нужно. Это необязательно должен быть мужчина, пояснила психолог. Но у каждого, даже самого сильного человека должны быть люди, на которых можно положиться в трудной ситуации — например, друзья или семья.

В том, что женщины наравне с мужчинами стали думать о своей карьере и перестали считать семью приоритетом, специалист видит инвестицию каждой отдельной женщины в свое будущее: ни от кого не завися, она не рискует остаться в одиночестве без средств к существованию.

«Конечно, человек, который имеет профессию, доход, в случае чего не остается абсолютно беспомощным, тогда как женщина, которая сидела дома, рожала детей своему мужу, занималась хозяйством, в случае его ухода остается у разбитого корыта: с детьми, без профессии, без возможностей начать зарабатывать деньги, плюс чаще всего у нее круг друзей очень узкий, ей даже не к кому обратиться за помощью», — заключила Леонова.