Психолог объяснил, почему женщине нельзя становиться главной в семье

«Когда она главная, она становится лидером. А мы пока все еще живем в патриархате. Это естественно и нормально. Мужчина — это про порядок действий, а женщина — это чувства, это душа, это про насыщение жизни красками. Если женщина будет править, то не будет порядка», — заявила Хныкина.

Она подчеркнула, что, когда в отношениях главная женщина, которая устанавливает порядки, она все время недовольна и ей хочется расслабиться. По мнению психолога, это все ведет к простой системе — «с мамами не спят».

«Женщина не будет удовлетворена. Женщина рассуждает так: зачем мне нужен такой человек, если я главная, если мужчина не дает безопасности», — пояснила специалист.

Такие отношения не закончатся ничем хорошим, поэтому их стоит обрывать, уверена психолог. Однако построить семью с человеком, который выше тебя по статусу можно. Все зависит от воспитания партнеров и их поведения в паре.