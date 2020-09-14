Психолог объяснил, почему россиянки заводят большое число партнеров до брака

Количество женщин с большим числом партнеров до свадьбы выросло в России. Клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников назвал причины таких изменений социальной картины.

Ни одного партнера до брака не было у 11% жительниц нашей страны. Об одном или двух контактах рассказали 28%. От трех до пяти мужчин было у 22% опрошенных, от шести до десяти — у 16%, от 11 до 20 — у 12%, от 21 до 50 — у 5%. Затруднились назвать цифру 6% россиянок, информирует NEWS.ru.

Он считает, что это связано с ростом возраста вступления в законный союз и с повышением сексуальной акселерации. Помимо прочего, на изменение показателей влияет то, что у представительниц женского пола меняются установки в сфере интимной жизни. По словам специалиста, раньше девушки только раз в год интересовались тем, какие существуют процедуры для развития чувственности. В настоящий момент частота обращений повысилась до одного раза в месяц.