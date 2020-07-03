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    03 июля 2020, 15:32

    Психолог объяснил, почему россияне тратят много времени на просмотр новостей

    Артур Блянихов

    Социальный психолог Алексей Рощин обсудил с порталом NEWS.ru сообщение о том, что россияне тратят на просмотр новостей большую часть своего свободного времени.

    Рощин заметил, что потребность в новостях берет начало в рефлексах и инстинктах человека.

    «Ориентировочный рефлекс присущ всем сложно развитым организмам, не только человеку. По-другому он называется рефлекс „что такое?“», — обратил внимание специалист.

    Он пояснил, что это необходимость изучать окружающую среду и узнавать что-то новое. Другими словами, обыкновенное любопытство. Этим и объясняется потребность в новостях.

    Кроме того, люди, изучая новости, удовлетворяют некоторые психологические потребности, в частности стремление принадлежать к той или иной группе. Такая потребность называется аффилиативной.

    «Когда мужчины смотрят футбольные матчи, это тоже в чистом виде аффилиативная потребность», — привел пример собеседник издания.