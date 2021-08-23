Психолог объяснил, почему ребенок может не хотеть идти в школу

Приближается 1 сентября — и у одних детей эта дата вызывает радость, а у других — категорический протест. Семейный психолог Анна Девятка объяснила для сайта kp.ru, что делать, если ребенок наотрез отказывается идти в школу.

«Если ребенок 2-4 класса плачет и категорически не хочет идти в школу, на это должна быть конкретная причина. Значит, его что-то очень сильно беспокоит», — уверена психолог.

Прежде всего нужно выяснить, не связано ли нежелание с тем, что ребенка в школе обижают. Для этого стоит поговорить с педагогами, расспросить, не подвергается ли ребенок травле от других учеников. В случае, если ответ оказался утвердительным, нужно принимать меры. Оставить ребенка наедине с проблемой, решив, что он разберется сам — это плохая идея. Начать стоит с разговора с классным руководителем. Но если педагог не хочет содействовать, решать проблему можно разными способами — вплоть до перевода в другую школу или на домашнее обучение.

Причиной отказа идти в школу могут быть и проблемы в учебе.

«Одна из главных мотиваций к учебе у младших школьников — это чувство успеха. Если ребенок не хочет сейчас идти в школу, возможно перед каникулами он неважно учился и чувствовал себя хуже остальных. Скорее всего, были плохие оценки, учитель постоянно ругал и акцентировал на этом внимание. Говоря современным языком, теперь ребенок просто боится „оказаться в лузерах“», — объяснила психолог.

В таком случае нужно оказать ребенку поддержку, убедить его, что будете помогать ему и разбираться в сложных предметах вместе. При необходимости можно и нанять репетитора. Главное — выстраивать с ребенком доверительные отношения, чтобы он знал, что о любых проблемах в школе может спокойно рассказать родителям и найти поддержку в их лице.