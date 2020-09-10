Психолог объяснил, почему мужчины больше женщин расположены к суициду

Психолог Любовь Терневская объяснила, почему мужчины больше женщин расположены к суициду. Она отметила, что в период самоизоляции число обращающихся за помощью выросло.

«Обращаются за помощью чаще всего взрослые люди. Мужчины обращаются с мыслями о суициде в три раза чаще, чем женщины. Мужчины вообще состоят в группе риска суицида. Они расположены к действию больше чем женщины», — подчеркнула она.

Специалист уточнила, что женщины как правило приходят к врачу, чтобы обсудить проблемы. Они склонны говорить о них, в отличие от представителей противоположного пола. Мужчины связывают нужду в психологической помощи со слабостью, пишет ИА НСН.

Терневская пояснила, что люди думают о суициде как о выходе из сложной ситуации. Риск повышается, если человек находится в одиночестве. В таких ситуациях необходимо позвонить в службу поддержки и постараться изложить суть своих переживаний.