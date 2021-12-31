Психолог объяснил, почему может не быть новогоднего настроения

Новый год чаще всего ассоциируется у людей с радостной атмосферой и загадыванием заветных желаний. Но иногда человек может столкнуться с тем, что никакого праздничного настроения у него нет. Психолог Андрей Кичаев объяснил, почему так может произойти и что с этим делать.

Специалист отметил, что состояние человека — это то, как он сам оценивает свои взаимоотношения с миром. Перед Новым годом плохое настроение может говорить о том, как человек относится к своим достижением за уходящий год.

«Если мы что-то приобрели, в чем-то получили свои выигрыши, то у нас будет радостное ощущение от жизни, мы будем надеяться на лучшее, будем довольны тем, как мы живем, тем, что нас окружает. Если же есть ощущение грусти, печали, тоски, значит, мы что-то не получили, на что рассчитывали, что-то мы потеряли, чего не ожидали», — сказал Кичаев в беседе с РЕН ТВ.

Психолог рассказал о четырех шагах, которые помогут избавиться от ощущения потери или недостачи. Самое главное — глубоко разобраться в себе и понять истинные причины своего упадка настроения. Возможно, для каких-то проектов была выбрана неверная стратегия. Или же люди, которые находились рядом, оказались ненадежными и попросту подставили человека.

После этого нужно составить список дел, которые помогут изменить эмоциональный настрой — и начать их выполнять. То есть необходимо приготовиться к тому, что перемены наступят не через три года и тем более не через десять, они начнутся прямо сейчас, с наступившего года.