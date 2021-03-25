Психолог объяснил, почему люди любят смотреть сериалы о маньяках

Психолог Наталия Невярович объяснила, почему люди любят смотреть телевизионные программы, а также сериалы о маньяках и серийных убийцах, написало РИА ФАН.

Недавно стало известно, что актер Эван Питерс сыграет серийного убийцу Джеффри Дамера в ленте «Монстр: История Джеффри Дамера». Еще на днях в России начали показывать сериал об Андрее Чикатило, в котором главного героя сыграл Дмитрий Нагиев.

Как считает Невярович, зрителей привлекает такой контент, потому что его просмотр помогает почувствовать безопасность.

«Мы получаем тот же эффект, что и дети, слушающие страшилки. Таким образом происходит формирование копинг-стратегий. Когда есть нечто страшнее, чем твоя жизнь, это помогает рестимулировать все имеющиеся в данный момент чувства», — уточнила психолог.

По словам специалиста, это такой механизм борьбы со стрессовой ситуацией. Когда человек видит страшные кадры, то понимает, что его жизнь куда спокойнее, и угроз подобного рода нет.