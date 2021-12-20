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    20 декабря 2021, 14:52

    Психолог объяснил, почему детям важно писать письма для Деда Мороза

    Психолог Зберовский: когда на письмо приходит ответ, самооценка ребенка повышается

    Оксана Лавнюженко

    В преддверии Нового года письмо для Деда Мороза является главным посланием о  своем желании для каждого ребенка. Почему им важно это делать, рассказал психолог Андрей Зберовский, передала «Вечерняя Москва».

    Психолог объяснил, почему детям важно писать письма для Деда Мороза

    По словам специалиста, получение ответа на запрос о подарке не только поднимает настроение детям, но и повышает их самооценку.

    «Когда на письмо приходит ответ или ребенок получает подарок, самооценка ребенка повышается, а настроение поднимается», — сообщил эксперт.

    Благодаря письму для главного новогоднего волшебника дети с малых лет учатся формулировать свои желания четко и правильно. Также отправка письма мотивирует детей старательнее учиться и вести себя дисциплинированно.

    «Для некоторых детей мнение родителей постепенно перестает быть авторитетным. Дед Мороз — это внешняя сила, которая дисциплинирует ребенка. Дети дают обещание хорошо учиться и хорошо себя вести, чтобы получить подарок. Многие становятся серьезнее, берут себя в руки, начинают лучше управлять своим поведением», — пояснил Зберовский.