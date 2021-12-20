Психолог объяснил, почему детям важно писать письма для Деда Мороза

В преддверии Нового года письмо для Деда Мороза является главным посланием о своем желании для каждого ребенка. Почему им важно это делать, рассказал психолог Андрей Зберовский, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, получение ответа на запрос о подарке не только поднимает настроение детям, но и повышает их самооценку.

«Когда на письмо приходит ответ или ребенок получает подарок, самооценка ребенка повышается, а настроение поднимается», — сообщил эксперт.

Благодаря письму для главного новогоднего волшебника дети с малых лет учатся формулировать свои желания четко и правильно. Также отправка письма мотивирует детей старательнее учиться и вести себя дисциплинированно.

«Для некоторых детей мнение родителей постепенно перестает быть авторитетным. Дед Мороз — это внешняя сила, которая дисциплинирует ребенка. Дети дают обещание хорошо учиться и хорошо себя вести, чтобы получить подарок. Многие становятся серьезнее, берут себя в руки, начинают лучше управлять своим поведением», — пояснил Зберовский.