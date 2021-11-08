Психолог объяснил, почему блогеры делают провокационные фото на фоне достопримечательностей

Недавно в Сети широко обсуждались несколько случаев, когда блогеры заработали проблемы с законом, опубликовав провокационные фотографии на фоне достопримечательностей. Piter.TV поговорил с психологом Катериной Путинцевой о причинах такого явления.

По словам Путинцевой, такие фотографии делают именно потому, что на них обращают внимание СМИ и пользователи Сети: как правило блогеры хотят получить внимание и новую аудиторию.

«Прежде всего стоит оговориться, что мы живем в довольно занятное время. Сегодня трансляция личной жизни в соцсети — явление массовое. Под личной жизнью я подразумеваю вообще все те вещи, которые лет 20 назад оставались бы за кадром. Самая большая вкусность здесь заключается в отклике аудитории: комментарии, лайки и просмотры стали эквивалентом внимания. Внимание, в свою очередь, создает ощущение собственной значимости и ценности. Жанр „ню“ существовал задолго до эпохи интернета, однако сейчас это уже хайп. А там, где хайп, там относительно короткий путь к своей порции внимания. А если с помощью этого можно еще и с законом заигрывать, получается еще вкуснее — можно помимо внимания острых ощущений отхватить и даже отсвечивать своей гражданской позицией», — считает психолог.