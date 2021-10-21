Психолог объяснил, какая женщина никогда не окажется брошенной

Психолог Александр Шахов рассказал женщинам, какой надо быть, чтобы не бросил мужчина. По словам специалиста, вкусный ужин и домашний уют — это хорошие вещи, однако женщина должна заботиться и о своей внешности. Об этом сообщил «Пятый канал» со ссылкой на беседу с психологом.

Любой мужчина посмотрит на ту женщину, которая будет иметь длинные ноги и волосы, ухоженную кожу, подтянутую грудь и красивую фигуру. Природа мужчин проявляется таким образом, что они обращают внимание на все эти детали уже подсознательно, отметил Шахов.

Представительницы слабого пола, которые любят короткие стрижки и татуировки, не менее привлекательны, чем остальные. Психолог отметил, что кавалер никогда не бросит свою даму, если она будет выглядеть сексуальной, а также будет раскрепощенной в постели, написал сайт «Дни.ру».

Крепкие отношения у пары могут случится тогда, когда женщина полностью соответствует интимным потребностям своего мужчины. Сильный пол большего всего ценит тех спутниц, которые полностью разделяют их интерес к интимной жизни, заключил специалист.