Психолог объяснил, как заметить влияние дурной компании на ребенка

Большинство родителей пытаются дать своим детям все самое лучшее. Иногда они также пытаются влиять на круг их общения. Родители хотят, чтобы дети получили хорошее образование, завидную работу, обзавелись дружной семьей.

Однако проблемы по части воспитания возникают еще до начала образования или ступеньки карьеры. Большое влияние оказывает социум, в котором дети существует. Именно тогда оценка сверстников становится важнее, чем одобрение семьей. Психолог рассказал РИА ФАН, как заметить, что ребенок связался не с той компанией.

«Прежде всего ребенок становится другим — замкнутым, агрессивным, вспыльчивым, неудовлетворенным. Плохая компания — это там, где ребенку либо плохо, либо они занимаются чем-то противозаконным. Исходя из этих ситуаций, будут различные проявления», — рассказала семейный и детский психолог Наталья Наумова.