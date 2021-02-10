Психолог объяснил, как уберечь психику ребенка на фоне конфликта в семье

Психолог Анна Неги объяснила, как не допустить появления психологических отклонений у ребенка из-за конфликтов в семье, сообщило РИА ФАН.

Она посоветовала быть сдержанными во время ссор, не позволяя себе перегибать палку. Также важно объяснять ребенку, что непонимание возникает в любой семье. Нельзя врать своему ребенку и убеждать его в том, что между родителями все в порядке. Напряженная обстановка моментально считывается.

Помимо прочего, ни в коем случае нельзя вымещать злость на ребенке. Если позволять себе делать это, ребенок начнет приносить из школы плохие оценки, станет замкнутым и нерешительным.

«Задайтесь над вопросом: хочу ли я, чтобы мой ребенок вырос достойным человеком? Ответ на этот вопрос расставит все точки над „i“ и научит саморегуляции», — отметила Неги.

Еще категорически запрещено выставлять в плохом свете жену или мужа перед детьми. Дети легко впитывают любую информацию, особенно, если источником становится родитель.