Психолог объяснил, как создать новогоднее настроение ребенку в пандемию
Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова объяснила, как создать новогоднее настроение ребенку в период отмененных из-за пандемии COVID-19 праздничных утренников, информирует телеканал «Звезда».
«Чтобы Новый год прошел хорошо с детьми, нужно придумать какие-то общие интересные занятия. Нужно внутри семьи вспомнить какие-то памятные события, организовать собственный праздник. Для того чтобы праздник не переходил в ругань, не портился, очень важно простить друг друга», — подчеркнула специалист.
Она отметила, что важно отнестись к своему чаду с пониманием. Наумова уверена, что необходимо воспринимать ребенка как радость. В праздничные дни можно вместе посмотреть фотографии, съездить за город или устроить с друзьями свою елку на улице. Врач призвала не впадать в уныние в период ограничений по коронавирусу.