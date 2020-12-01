Психолог объяснил, как создать новогоднее настроение ребенку в пандемию

«Чтобы Новый год прошел хорошо с детьми, нужно придумать какие-то общие интересные занятия. Нужно внутри семьи вспомнить какие-то памятные события, организовать собственный праздник. Для того чтобы праздник не переходил в ругань, не портился, очень важно простить друг друга», — подчеркнула специалист.

Она отметила, что важно отнестись к своему чаду с пониманием. Наумова уверена, что необходимо воспринимать ребенка как радость. В праздничные дни можно вместе посмотреть фотографии, съездить за город или устроить с друзьями свою елку на улице. Врач призвала не впадать в уныние в период ограничений по коронавирусу.