Психолог объяснил, как родителям разговаривать с детьми о сексе

Педагог-психолог, специалист по половому воспитанию Ирина Селиванова объяснила, как родителям разговаривать с детьми о сексе. Она отметила, что обсуждать эту тему нужно не только с подростками.

По словам Селивановой, рассказывать о сексе, менструации, поллюциях важно еще тогда, когда у детей формируются ценности. Если ребенок задал конкретный вопрос, нужно сперва уточнить, что он уже знает сам, информирует радио Sputnik.

«Пять-семь лет — это период, когда дети задают неловкие вопросы, играют в доктора, прикасаются к органам не только своим, но и друг друга, играют в мужа с женой, могут имитировать половой акт, причем это не всегда значит, что есть какая-то сексуализация ребенка, это его естественная, природная потребность, и это нормально», — пояснила эксперт.

Она отметила, что говорить откровенную правду можно чадам, достигшим возраста 5-9 лет. Важно сделать это деликатно, ориентируясь на собственные моральные ценности. Селиванова добавила, что, когда ребенок вступает в фазу полового воспитания, авторитет мамы и папы снижается. В этом возрасте ребята получают информацию из рассказов ровесников. Именно поэтому доступно объяснить вещи интимного характера лучше до 12 лет.