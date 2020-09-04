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    04 сентября 2020, 14:29

    Психолог объяснил, как «растягивать» время

    Алена Макаренко

    Взрослые часто стрессуют от груза ответственности и навалившихся проблем, не успевают выполнить все запланированные и важные дела. Поэтому с годами кажется, что дни летят слишком быстро. Причины ускорения жизни объяснил психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров, сообщил «ПолитЭксперт».
    Психолог объяснил, как «растягивать» время

    На самом деле человек ощущает не скорость течения времени, а количество полученного удовольствия за сутки. Если много работать и не развлекаться, покажется, что день проходит быстро.

    «Потому что человек не чувствует насыщенности в этом дне позитивными эмоциями», — объяснил специалист.

    Все с точностью наоборот происходит в детстве. У ребенка каждый день очень яркий на события. Он испытывает много позитивных эмоций, поэтому время для него тянется.

    С возрастом люди все больше набирают себе различных дел и обязанностей, получают больше ответственности. Они не успевают реагировать на положительные события.

    «И в результате люди съедают то время, когда они могли бы наслаждаться жизнью. Получается, что чем больше обязанностей и работы, тем меньше остается времени, чтобы чувствовать себя хорошо», — объяснил психолог.

    К тому же, человек становится равнодушным ко многим позитивным вещам. У него уже нет сильного эмоционального отклика на незначительные события, поскольку он многое испытал за свою жизнь. А дети, наоборот, радуются любой мелочи, например, прыгающей лягушке.

    Время можно замедлить, тогда оно будет тянуться, как резинка. В этом поможет получение ежедневного удовольствия. Для размеренной жизни не нужно искать определенные развлечения или сокращать количество дел. Психолог советует устроить свой день так, чтобы в нем не было ничего лишнего. Сам Жавнеров получает удовольствие от общения со своими клиентами, прогулок, вкусной еды.

    «То есть от тех моментов, которые у меня происходили. Именно поэтому к концу дня мне кажется, что он был очень длинный. Я просыпаюсь с ощущением, что сегодня еще один выходной день, и так происходит весь месяц», — сказал психолог.

    Он советует не искать намеренно какие-то позитивные вещи. В попытках найти нечто положительное потеряется время на заполнение жизни хорошими событиями.

    Новости SMI.FM