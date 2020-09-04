Психолог объяснил, как «растягивать» время

На самом деле человек ощущает не скорость течения времени, а количество полученного удовольствия за сутки. Если много работать и не развлекаться, покажется, что день проходит быстро.

«Потому что человек не чувствует насыщенности в этом дне позитивными эмоциями», — объяснил специалист.

Все с точностью наоборот происходит в детстве. У ребенка каждый день очень яркий на события. Он испытывает много позитивных эмоций, поэтому время для него тянется.

С возрастом люди все больше набирают себе различных дел и обязанностей, получают больше ответственности. Они не успевают реагировать на положительные события.

«И в результате люди съедают то время, когда они могли бы наслаждаться жизнью. Получается, что чем больше обязанностей и работы, тем меньше остается времени, чтобы чувствовать себя хорошо», — объяснил психолог.

К тому же, человек становится равнодушным ко многим позитивным вещам. У него уже нет сильного эмоционального отклика на незначительные события, поскольку он многое испытал за свою жизнь. А дети, наоборот, радуются любой мелочи, например, прыгающей лягушке.

Время можно замедлить, тогда оно будет тянуться, как резинка. В этом поможет получение ежедневного удовольствия. Для размеренной жизни не нужно искать определенные развлечения или сокращать количество дел. Психолог советует устроить свой день так, чтобы в нем не было ничего лишнего. Сам Жавнеров получает удовольствие от общения со своими клиентами, прогулок, вкусной еды.

«То есть от тех моментов, которые у меня происходили. Именно поэтому к концу дня мне кажется, что он был очень длинный. Я просыпаюсь с ощущением, что сегодня еще один выходной день, и так происходит весь месяц», — сказал психолог.

Он советует не искать намеренно какие-то позитивные вещи. В попытках найти нечто положительное потеряется время на заполнение жизни хорошими событиями.