Психолог объяснил, как прекратить ссориться с пожилыми родителями

Психолог Наталья Наумова объяснила, как прекратить ссориться с пожилыми родителями. По ее словам, нужно под правильным ракурсом смотреть на их замечания и советы.

Специалист отметила, что родители, которые критикуют своих детей, не желают им зла, а пытаются быть полезными. На их нравоучения нужно отвечать благодарностью, пишет ИА Nation News.

«Пенсионеры дают советы и критикуют детей, чтобы их похвалили. Старики ждут одобрения и похвалы. Скажите: „Спасибо, что такой хороший совет ты мне даешь, ты всегда так переживаешь“», — посоветовала Наумова.

Она заключила, что из-за грубости по отношению к представителям старшего поколения может возникнуть конфликт.