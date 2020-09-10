Психолог объяснил, как правильно общаться с агрессивными «яжматерями»

Психолог Анна Хныкина объяснила, как правильно общаться с агрессивными «яжматерями», которые могут повести себя неадекватно, решив, что права их ребенка ущемляют.

Накануне в Тюмени многодетная мать избила таксиста. Ее возмутило то, что водитель отказался перевозить ребенка. Он объяснил, что выбранный женщиной тариф не предусматривает перевозку маленьких детей и порекомендовал ей воспользоваться такси с детским креслом. Пассажирка нецензурно высказалась в адрес таксиста и угрожала испортить авто. В произошедшем разбирается местное Управление внутренних дел.

Хныкина считает, что у женщины сработал материнский инстинкт, который призван защищать детей в экстремальных ситуациях. По мнению специалиста, в этой ситуации мать перегнула палку, пишет ИА Nation News.

«Иногда женщин подклинивает, они думают, что они какой-то подвиг совершили из-за того, что у них есть ребенок, однако во все времена говорили: „Дурное дело нехитрое“», — пояснила эксперт.

Она посоветовала в подобных случаях отнестись к женщине с пониманием и постараться ее успокоить. Работник таксопарка должен был говорить четко о том, что не имеет права выполнить требование клиента, так как у него есть конкретные инструкции. При этом важно извиниться перед клиентом. Благодаря этой тактике агрессивная мать вернется «обратно в реальность».