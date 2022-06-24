Психолог объяснил, как почувствовать вкус к жизни

Руководитель центра психологической помощи Александр Шахов рассказал РИАМО, как почувствовать вкус к жизни, когда внутри у человека бурлит неудовлетворенность собой и окружающим миром.

«Если это чувство (неудовлетворенности — Прим. ред.) не тушить, то оно разгорается в большой костер и сжигает нас изнутри», — заметил психолог.

Издание Daily Moscow отметило советы психолога, как убрать подобное недовольство и снова почувствовать вкус к жизни. В частности, можно найти три веще, которые в этот момент способны доставить удовольствие. Другой способ — представить, что этот день последний на Земле. Еще один вариант — периодически лишать себя удовольствия.