Особое отношение женщин к мужчинам заставило облениться сильный пол

Протоиерей Смирнов назвал мужчин России национальной трагедией Подробнее

«Я считаю главным трендом в семейных взаимоотношениях россиян как раз не приниженное, а привилегированное положение мужчин. Потому что весь прошлый век наши мужчины либо вырезали друг друга, либо гибли от рук иностранных интервентов, а в последние десятилетия начали просто спиваться», — заявил Хорс.

По его словам, у многих женщин развился комплекс, что мужчину надо беречь, и даже поклоняться ему. Их с детства запугивают из поколения в поколение, что поведение мужчины надо терпеть, иначе он уйдет. Таким же образом воспитывают и мальчиков. Такой тренд стал неискореним. Он же и привел к тому, что мужчины разленились, чувствуя свою исключительность.

На ситуацию также повлиял и западный тренд на гендерное равенство, продолжил психолог. Его посыл многие истолковывают неверно. В результате люди начинают отрицать разницу между мужчиной и женщиной, которая заложена природой. Между тем такая тенденция влияет на восприятие мужчин, которые начинают думать, что им и не надо быть сильнее женщин.

«Есть и особенности, связанные с тем, что у женщин интеллект более эмоциональный, а у мужчин рациональный. Мы даже думаем по-разному. Нас так гормонально и биохимически устроила природа. Когда мы с детства стараемся сделать мужчину более эмоциональным, а женщину рациональной, то мы пытаемся противоречить природному естеству», — пояснил Хорс, добавив, что на психологическом уровне отношение мужчины к женщине как к слабому полу не сохранится, если она во всем с ним сравнялась.

Он признался, что не видит выхода из сложившейся ситуации, поскольку эти тренды стали частью нашей жизни. Психолог посоветовал каждой паре самой решать, как выстраивать свои отношения. Однако, по его словам, большинство людей предпочитают слепо следовать тенденциям.