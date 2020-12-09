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    09 декабря 2020, 14:41

    Психолог объяснил, как найти ресурсы для реализации целей

    Полина Петрова

    Эксперт по работе с убеждениями Александр Шанин рассказал, как найти ресурсы для реализации собственных целей. Для этого необходимо сделать несколько важных шагов, пишет РИА ФАН.
    Психолог объяснил, как найти ресурсы для реализации целей

    Сперва важно понять, на что человек расходует силы в настоящий момент. Необходимо разобрать одни убеждения, а на их место поставить другие. В этом может помочь грамотный специалист.

    «Представим, что наше ядро личности — это музей, а убеждения — это музейные экспонаты, которые охраняются самой лучшей сигнализацией со всевозможными датчиками. А некоторые вообще — находятся за пуленепробиваемым стеклом. Получится ли их сразу разобрать и заменить?», — задал вопрос эксперт.

    Вскоре после того, как человек поймет, чего конкретно он хочет, эйфория спадет и придет откат. В голове возникнет конфликт. Именно поэтому, если вместе с новыми убеждениями не нарабатывать навыки, в какой-то момент цикл терапии закончится там, где начинался.

    Шанин подчеркнул, что ресурсы уже есть в достаточном количестве в нас самих. Он заключил, что большая их часть расходуется на внутреннюю борьбу.