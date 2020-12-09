Психолог объяснил, как найти ресурсы для реализации целей

Сперва важно понять, на что человек расходует силы в настоящий момент. Необходимо разобрать одни убеждения, а на их место поставить другие. В этом может помочь грамотный специалист.

«Представим, что наше ядро личности — это музей, а убеждения — это музейные экспонаты, которые охраняются самой лучшей сигнализацией со всевозможными датчиками. А некоторые вообще — находятся за пуленепробиваемым стеклом. Получится ли их сразу разобрать и заменить?», — задал вопрос эксперт.

Вскоре после того, как человек поймет, чего конкретно он хочет, эйфория спадет и придет откат. В голове возникнет конфликт. Именно поэтому, если вместе с новыми убеждениями не нарабатывать навыки, в какой-то момент цикл терапии закончится там, где начинался.

Шанин подчеркнул, что ресурсы уже есть в достаточном количестве в нас самих. Он заключил, что большая их часть расходуется на внутреннюю борьбу.