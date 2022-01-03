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    03 января 2022, 09:41

    Психолог объяснил, как избежать разочарований при планировании своей жизни

    Психолог Хорс: Не стоит при планировании жизни включать слишком много ожиданий

    Максим Зинкин

    В планирование своей жизни не стоит включать слишком много ожиданий, это поможет людям избежать разочарования при неудаче в их реализации. Об этом в беседе с RT заявил клинический психолог и писатель Михаил Хорс.

    Психолог объяснил, как избежать разочарований при планировании своей жизни

    По словам врача, не стоит обязывать себя выполнять поставленные задачи, так как на их выполнение может повлиять много факторов.

    «Нужно помнить, что план — это фантазия о том, что мы сможем, а жизнь — это проверка», — заявил Хорс. Он отметил, что многие люди потом испытывают разочарование при неудаче в реализации планов и начинают корить в этом самих себя.

    По мнению врача, лучшей стратегией будет использование подхода исследователя, проверяющего, возможно ли реализовать поставленные планы. Но он пояснил, что ставить планы — эффективно.

    Также он опровергнул убеждение, что якобы жизнь человека зависит только от него.

    «Я не знаю, зачем нам из всех YouTube-каналов навязывают. <…> Стоит говорить себе: „Да, то, что смогу, я сделаю, что зависит от меня, я сделаю, а вот что не зависит, значит, не зависит“», — заключил Хорс.