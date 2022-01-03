Психолог объяснил, как избежать разочарований при планировании своей жизни

В планирование своей жизни не стоит включать слишком много ожиданий, это поможет людям избежать разочарования при неудаче в их реализации. Об этом в беседе с RT заявил клинический психолог и писатель Михаил Хорс.

По словам врача, не стоит обязывать себя выполнять поставленные задачи, так как на их выполнение может повлиять много факторов.

«Нужно помнить, что план — это фантазия о том, что мы сможем, а жизнь — это проверка», — заявил Хорс. Он отметил, что многие люди потом испытывают разочарование при неудаче в реализации планов и начинают корить в этом самих себя.

По мнению врача, лучшей стратегией будет использование подхода исследователя, проверяющего, возможно ли реализовать поставленные планы. Но он пояснил, что ставить планы — эффективно.

Также он опровергнул убеждение, что якобы жизнь человека зависит только от него.

«Я не знаю, зачем нам из всех YouTube-каналов навязывают. <…> Стоит говорить себе: „Да, то, что смогу, я сделаю, что зависит от меня, я сделаю, а вот что не зависит, значит, не зависит“», — заключил Хорс.