Психолог объяснил, как избавиться от «синдрома стервозного лица»

Некоторые люди с годами начинают выглядеть так, будто они всегда испытывают злость или презрение. При этом человек может быть полностью расслаблен. Специалисты называют это «синдромом стервозного лица», но с ним можно справиться.

«Что касается „стервозного лица“, здесь чаще всего задействуются мышцы, которые включаются при эмоциях презрения, отвращения, злости, каких-то еще попутных эмоций. В чем отличие такого лица — это напряженное нижнее веко, неулыбающиеся глаза, чаще всего — поджатые губы, как когда человек злится, сведенные брови», — пояснила радио Sputnik психолог, физиогномист, профайлер Светлана Филатова.

Она добавила, что никогда не нужно делать поспешных выводов. При подобном синдроме человек может быть полностью расслаблен и на самом деле он не испытывает никакого негатива. Например, напряженные веки могут говорить о плохом зрении, а эмоция отвращения может появиться при рассмотрении каких-то деталей.

По словам Филатовой, всего несколько правил помогут избавиться от «синдрома стервозного лица». Для начала стоит почаще улыбаться и больше раскрывать глаза. Кроме того, специалист советует заниматься фейсбилдингом. Это специальная гимнастика, которая позволит поднять уголки губ и меньше хмуриться. Делать упражнения можно даже дома.