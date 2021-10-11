Психолог объяснил, как художественные произведения помогают бороться со стрессом

Психолог, гештальт-терапевт Людмила Суздальцева рассказала РИА ФАН, почему полезно читать художественную литературу и смотреть фильмы во время стрессов и депрессивных состояний. По ее словам, это помогает лучше справляться с проблемами.

«Да, в художественной литературе какой-то вымысел, конечно, есть, но все равно это придумано на основании чего-то. Думаю, художественные произведения помогают нам исправляться и видеть красоту и возможности. Не зря же говорят, когда у женщин бывает период завершения каких-то важных отношений, то надо посмотреть мелодрамы и порыдать над ними. Я, например, не могу пользоваться этим рецептом, для меня он не работает, но я знаю женщин, которым это подходит», — рассказала Суздальцева.

Во время просмотра фильмов или чтения книг человек ассоциирует себя с героями, видит в них отражение себя и своих проблем, таким образом как бы обретая соратников.

«Думаю, это связано с сопричастностью: я рыдаю сейчас не одна, а могу разделить с кем-то свои переживания. Хотя бы с героями фильма или авторами кино, или с теми, кто до меня читал эту книгу или прочтет», — пояснила психолог.