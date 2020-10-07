Психолог объяснил, как еще одна возможная самоизоляция повлияет на отношения пар

По словам специалиста, влюбленные, которые провели в идиллии и согласии весеннюю «удаленку», с большой вероятностью хорошо справятся и с осенней. Вместе с тем успешно преодолеть ее удастся и тем, кто на первой «дистанционке» часто сталкивался со сложностями внутри семьи.

Бирарова считает, что первый карантин стал для российских пар необычным опытом. Им больше трех месяцев пришлось находиться в замкнутом пространстве. Из-за непонимания как вести быт и строить отношения в новом формате у многих начали происходить конфликты.

Люди, которые пережили вместе первую «дистанционку», уже имеют опыт. Одни перешли на новый этап развития отношений в паре. Вторые поняли, что не могут находиться длительное время вместе. Психолог подчеркнула, что эти пары в повторный карантин будут «добиты» окончательно. Специалист уточнила, что таких союзов в нашей стране приблизительно 30–40%.