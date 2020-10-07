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    07 октября 2020, 12:08

    Психолог объяснил, как еще одна возможная самоизоляция повлияет на отношения пар

    Полина Петрова

    Психолог Наиля Бирарова объяснила, как возможное повторное введение режима самоизоляции повлияет на отношения российских пар, информирует сайт NEWS.ru.
    Психолог объяснил, как еще одна возможная самоизоляция повлияет на отношения пар

    По словам специалиста, влюбленные, которые провели в идиллии и согласии весеннюю «удаленку», с большой вероятностью хорошо справятся и с осенней. Вместе с тем успешно преодолеть ее удастся и тем, кто на первой «дистанционке» часто сталкивался со сложностями внутри семьи.

    Бирарова считает, что первый карантин стал для российских пар необычным опытом. Им больше трех месяцев пришлось находиться в замкнутом пространстве. Из-за непонимания как вести быт и строить отношения в новом формате у многих начали происходить конфликты.

    Люди, которые пережили вместе первую «дистанционку», уже имеют опыт. Одни перешли на новый этап развития отношений в паре. Вторые поняли, что не могут находиться длительное время вместе. Психолог подчеркнула, что эти пары в повторный карантин будут «добиты» окончательно. Специалист уточнила, что таких союзов в нашей стране приблизительно 30–40%.

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