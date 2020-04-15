Психолог объяснил интерес к фильмам ужасов во время пандемии
По данным РИА ФАН, Жавнеров полагает, что такие фильмы отвлекают от реальной жизни, потому что люди понимают, что это просто кино.
«Когда человек смотрит эмоциональные фильмы, он просто отвлекается, погружается в процесс», — пояснил психолог.
Также он уточнил, что количество людей с тревожными расстройствами в последнее время закономерно увеличилось. В таких случаях Жавнеров рекомендовал обратиться за помощью к специалистам.
«Я сам даже по своим клиентам могу судить: сейчас есть два типа людей, у которых тревожность с карантином снизилась, потому что их переживания были вовне, например, связанные с людьми, с работой и т. д. А у других людей наоборот — количество тревожности возросло, потому что они остались один на один с собой, со своими переживаниями по поводу физических ощущений, сна, самочувствия и так далее», — рассказал специалист.