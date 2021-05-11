Психолог объяснил, есть ли универсальные правила поведения при захвате школы

Психолог, координатор проекта «Теплый дом» фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Андреева рассказала, есть ли универсальные правила поведения при захвате школы, написал сайт Pravda.Ru.

11 мая в школе Казани произошла стрельба. В результате случившегося есть погибшие. Стрельбу в школе устроил бывший ученик, 19-летний Ильназ Галявиев. Он задержан.

Как считает Андреева, родителей в этой ситуации нужно успокоить и оказать помощь. Специалисты должны поддержать отцов и матерей, которые чувствуют бессилие. По словам психолога, универсального совета по поведению при подобных случаях нет.

«Универсальный совет? Конечно, нет. Потому что родители и вообще люди себя в экстремальных ситуациях ведут себя очень по-разному. В общем, все мы живые люди, мы не знаем, как правило, как мы себя поведем в такой экстренной ситуации, что мы будем делать — мы будем бежать, замрем», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что, пока человек не окажется в такой ситуации, он не знает, какова будет его реакция.